Colosseo: Nanni (CC), bene biglietti nominativi, misura richiesta da tempo

- Il consigliere capitolino della lista Civica Calenda in una nota esprime "piena soddisfazione per l'introduzione dei biglietti nominativi per l'ingresso al Parco Archeologico del Colosseo. E' da più di un anno che lo chiedo. Dal 18 Ottobre per visitare l'anfiteatro Flavio sarà necessario l'acquisto di ticket nominativi, verrà aperta una nuova biglietteria fisica oltre a quella già esistente su Piazza del Colosseo e l'acquisto dei singoli biglietti da parte dei visitatori potrà avvenire sul sito del Colosseo e tramite call center. Estesi anche gli orari di apertura e previsto il prolungamento delle visite speciali Luna sul Colosseo, con ingresso al parco fino alle 22", spiega. "Da tempo sostenevo che la rete di vendita dei biglietti d'ingresso al Colosseo andasse potenziata e rivista, per combattere i fenomeni di bagarinaggio e secondary ticket che da anni affliggono il Parco Archeologico - prosegue Nanni -. In passato avevo anche proposto l'introduzione di un sistema che prevedesse l'attivazione del servizio di vendita dei biglietti attraverso l'identificazione di chi lo acquistava, ovvero emettendo ingressi nominali per un massimo di quattro persone e attraverso l'esibizione del documento". (segue) (Com)