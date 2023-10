Giordania: ministro Interno, "manifestare al confine con Palestina mette in pericolo vita cittadini"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Interno della Giordania, Mazen al Faraya, ha affermato che l'iniziativa di "alcuni cittadini di manifestare e raggiungere la regione della Valle del Giordano e il confine con la Palestina metterebbe in pericolo la loro vita". E' quanto dichiarato da Faraya all'agenzia di stampa del Regno "Petra". "Il governo vuole evitare che i nostri cittadini siano esposti a rischi se arrivano nella zona di confine o nella Valle del Giordano", ha riferito il ministro, sottolineando "il diritto dei cittadini a esprimersi e mostrare solidarietà con il popolo palestinese". Faraya ha invitato i cittadini a "rispettare le istruzioni emanate che regolano l'esercizio del diritto di espressione", apprezzando "i loro sentimenti patriottici e la loro rabbia per quanto sta accadendo nella Striscia di Gaza, compresa la distruzione sistematica e il bombardamento dei civili". Infine, il ministro giordano ha evidenziato gli "sforzi continui di Re Abdullah II per ridurre l'escalation, prevenire lo sfollamento della popolazione della Striscia, preservare la vita dei civili e portare a Gaza aiuti medici e soccorsi di emergenza". (Lib)