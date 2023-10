Medio Oriente: M5s, risoluzione per impegnare governo su corridoio umanitario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Movimento cinque stelle "ha depositato una risoluzione da votare in commissione Esteri alla Camera per chiedere al governo di adoperarsi con urgenza a tutti i livelli, internazionale, europeo e bilaterale, per consentire l'immediata e duratura apertura di adeguati corridoi umanitari al fine di consentire l'ingresso di aiuti umanitari e, al contempo, permettere l'evacuazione temporanea dei civili più vulnerabili, tra cui i feriti in gravi condizioni, bambini e anziani. La situazione umanitaria nella Striscia di Gaza è drammatica: come ha detto oggi l'Oms, se nelle prossime ore Egitto, Israele e Hamas non consentiranno l'apertura di un corridoio umanitario al valico di Rafah si rischia la catastrofe". Lo dichiarano la capogruppo del M5s in commissione Esteri Camera, Federica Onori, ed il componente della commissione Arnaldo Lomuti, firmatari della risoluzione. (Rin)