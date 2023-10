Polonia: Paita (Iv), si vince al centro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'esito delle elezioni polacche, che vedono la vittoria di popolari e liberali, dimostra che si vince al centro. “Il popolo polacco ha dimostrato una grande voglia di Europa". Lo dice in una nota la senatrice Raffaella Paita, coordinatrice nazionale di Italia viva. "Dopo quello di Vox in Spagna, un altro stop per gli alleati sovranisti di Giorgia Meloni. L'ondata sovranista – aggiunge Paita - sembra essersi fermata, e con essa il piano della premier di un'alleanza fra conservatori e popolari in Europa. L'unica vera alternativa al sovranismo e al populismo resta il Centro". (Rin)