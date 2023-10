Medio Oriente: Metsola, situazione a Israele e Gaza in cima a preoccupazioni Parlamento europeo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La situazione in Israele, a Gaza e in tutto il Medio Oriente è in cima alle preoccupazioni del Parlamento europeo. Lo ha detto la presidente dell'Eurocamera, Roberta Metsola, in apertura della sessione plenaria del Parlamento europeo di Strasburgo. "La realtà sul campo è orribile, è tragica e disperata, e sono in gioco vite innocenti. Il 7 ottobre il mondo si è svegliato con il peggior attacco terroristico alle famiglie in Israele da generazioni. Hamas ha commesso omicidi di massa, rapimenti, stupri, torture, mutilazioni e profanazione dei morti. Non ci sono scuse per questo", ha detto Metsola. "Hamas è un gruppo terroristico che non rappresenta le legittime aspirazioni del popolo palestinese. Le ostacola e deve essere fermato. È una distinzione che abbiamo sempre fatto e che dobbiamo continuare a sottolineare", ha aggiunto. "Venerdì scorso, dopo aver parlato a tutti i gruppi politici, in qualità di presidente del Parlamento europeo mi sono recata in Israele per ribadire il nostro rifiuto del terrorismo, per visitare il luogo delle atrocità, per sollecitare il rilascio di quasi 200 ostaggi, per incontrare i sopravvissuti e sottolineare che il modo in cui Israele risponde all'attacco è importante per tutti noi, per sottolineare che dobbiamo continuare a cercare soluzioni per le conseguenze umanitarie a Gaza, in linea con i nostri obblighi e il diritto internazionale", ha proseguito Metsola. (segue) (Beb)