Medio Oriente: Metsola, situazione a Israele e Gaza in cima a preoccupazioni Parlamento europeo (2)

- La visita, ha poi aggiunto la presidente del Parlamento europeo, "è stata una delle cose più difficili che abbia mai dovuto fare come presidente", e le atrocità viste nel Kibbutz di Kfar Aza e al sito in cui si è svolto il rave "rimarranno per sempre con me e con chiunque abbia visto gli abissi incomprensibili e imperdonabili in cui l'uomo è sprofondato". Il Parlamento europeo spingerà sempre per la soluzione "dei due Stati, che sia equa e giusta", ha affermato Metsola. "Spingeremo sempre per una pace sostenibile e duratura. L'ho detto al Knesset e a Ramallah, quando ho visitato il presidente Mahmoud Abbas, l'anno scorso, e va ripetuto ora. Purtroppo le vili azioni di Hamas hanno allontanato ulteriormente questa prospettiva. Oggi la situazione a Gaza rimane impossibile per molti. Il nostro obiettivo deve rimanere quello di garantire che gli ostaggi rapiti vengano rilasciati senza condizioni, che gli aiuti umanitari raggiungano chi ne ha bisogno, che i civili non vengano presi di mira, che vengano mantenuti corridoi sicuri e che continuiamo a impegnarci con i legittimi rappresentanti del popolo palestinese e con gli attori regionali, per ridurre le tensioni nella regione e nelle aree limitrofe". (Beb)