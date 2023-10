Legge Bilancio: Gava, ottimo lavoro, andiamo avanti con determinazione e ascolto del Paese reale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Più soldi in busta paga per i cittadini con redditi medio-bassi e per i pensionati, stop al maxi-acconto di novembre per milioni di partite iva, primo taglio del canone Rai in bolletta, più risorse alla sanità per l’abbattimento delle liste d’attesa, attenzione alla famiglia. Sono solo alcuni degli obiettivi centrati dal governo con la manovra di oggi". Lo afferma il viceministro all’Ambiente e Sicurezza energetica Vannia Gava. "Giudizio estremamente positivo. Andiamo avanti con determinazione e ascolto del Paese reale", aggiunge. (Rin)