Speciale infrastrutture: Roma, assessore Ambiente e Lavori pubblici, sulla Panoramica conclusa operazione decoro

- Si è concluso l'intervento congiunto di decoro urbano sulla Panoramica, la strada che collega piazzale Clodio a Monte Mario. All'operazione hanno partecipato 48 tecnici del Servizio Giardini, 12 dell'Ama e 4 del Dipartimento Coordinamento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana di Roma Capitale. Lo comunica in una nota il Comune di Roma. Le lavorazioni - prosegue la nota - hanno riguardato soprattutto il verde orizzontale e verticale con la rimozione delle piante infestanti, il diserbo stradale, lo sfalcio e la potatura degli alberi. Sono stati effettuati anche lo sgombero di un grande quantitativo di rifiuti e la disostruzione delle griglie e delle caditoie. Al termine dell'operazione - spiega la nota - sono stati rimossi complessivamente 172 quintali di materiale vegetale e 22 metri cubi di materiale indifferenziato (da Servizio Giardini e Ama); sono stati puliti 108 ricettori idraulici tra griglie, caditoie e bocche di lupo (Csimu). Inoltre, sono stati impiegati 64 operatori con attrezzature specifiche e utilizzati complessivamente 33 automezzi per effettuare i lavori e trasportare il materiale rimosso. All'intervento ha partecipato anche la Polizia Locale di Roma Capitale per garantire la regolare circolazione sulle strade alternative, per la chiusura degli accessi stradali e per lo svolgimento dei lavori in condizioni di sicurezza. (Com)