Speciale infrastrutture: Sace, 1,6 miliardi di progetti a sostegno export italiano per facilitare transizione verde dell'India

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ammonta a 1,6 miliardi di euro il valore dei progetti allo studio per sostenere l'export italiano e le opportunità connesse allo sviluppo e alla transizione green dell'India: questo è il valore delle operazioni che Sace, il gruppo assicurativo-finanziario specializzato nel sostegno alla crescita delle imprese in Italia e nel mondo, sta valutando in un'ampia gamma di settori - dalle tecnologie alle energie rinnovabili, dalle infrastrutture all'automotive fino all'acciaio - e che punta a far crescere, considerato l'elevato potenziale dell'India, oggi quinta economia a livello globale e terzo partner commerciale dell'Italia. In questo scenario, Sace ha riunito ieri a Mumbai oltre un centinaio di business leader indiani nell'evento "Italy meets India - A Push towards a Sustainable Future", con l'obiettivo di fare da apripista alle imprese e PMI italiane con i principali attori sul mercato indiano – tra questi, Reliance Industries, Chiripal, Shiriam Finance and Jsw Group, che sono solo alcuni dei gruppi industriali di settori e dimensioni diversificati con cui Sace ha finora lavorato per sostenere le esportazioni di Pmi e imprese del Made in Italy nel subcontinente. L'export italiano in India, dopo aver raggiunto quota 4,8 miliardi di euro nel 2022 (+24,2 per cento rispetto all'anno precedente), si prepara infatti a mettere a segno una performance molto positiva sia nel 2023 sia nel biennio successivo secondo le previsioni di SACE, con tassi di crescita del +10,3 per cento e 5 per cento medio, rispettivamente. Driver di questa crescita sono, oltre ai consumi in espansione, le opportunità connesse ai piani di sviluppo e transizione sostenibile dell'industria indiana. (Rin)