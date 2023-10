Germania: ministra Interno, associazioni musulmane prendano distanze da Hamas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra dell'Interno tedesca, Nancy Faeser, ha esortato le associazioni musulmane in Germania a prendere le distanze “dal terrorismo” del movimento islamista palestinese Hamas, che ha attaccato Israele. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgmeine Zeitung”, durante una visita che ha effettuato oggi presso un asilo nido e una scuola della comunità ebraica Francoforte sul Meno, Faeser ha dichiarato: “Mi aspetto una chiara presa di distanze dal terrorismo di Hamas e deve avvenire in questi giorni”. Intanto, ha aggiunto l'esponente del governo federale, la protezione delle istituzioni ebraiche in Germania ha la massima priorità. La ministra dell'Interno tedesca ha, infine, affermato: “Mi vergogno profondamente che in Germania vi sia una situazione in cui dobbiamo sorvegliare con la polizia gli asili nido e le scuole elementari”. (Geb)