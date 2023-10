Abruzzo: Falivene convoca Tavolo regionale su affido minori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La garante dell'Infanzia e dell'Adolescenza Maria Concetta Falivene ha provveduto a convocare con urgenza il Tavolo per l'affido familiare e tutela dei minori stranieri non accompagnati (Msna) che si riunirà a Pescara il prossimo 26 ottobre. Componenti dell'organismo, che si occupa della promozione dell'affido di tutti i minori, anche quelli stranieri non accompagnati, sono: il presidente del Tribunale ecclesiastico interdiocesano abruzzese, don Antonio De Grandis, il giudice del Tribunale Interdiocesano di Abruzzo e Molise, Andrea Menna, il componente dell'Osservatorio giuridico legislativo - Ceam - Giuseppe Orsini, il presidente del corso di Laurea in Servizio sociale dell'Università degli Studi 'G. D'Annunzio' Chieti-Pescara, Roberto Veraldi, la docente di Pedagogia sociale interculturale dell'Università San Raffaele di Roma e direttore scientifico del Corso Msna, Cinzia Turli, la coordinatrice del Corso di formazione per Tutori dei Mnsa, Amelide Francia, la componente per le Adozioni internazionali, Monia Scalera, la presidente nazionale dell'Age (Associazione italiana genitori), Claudia Di Pasquale, il presidente dell'Associazione Condividiamo, Francesco Ferruccio oltre ai rappresentanti delle associazioni di famiglie affidatarie. (segue) (Gru)