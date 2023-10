Abruzzo: Falivene convoca Tavolo regionale su affido minori (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- All'ordine del giorno della riunione, la necessità di affrontare un tema di stretta attualità riguardante i minori non accompagnati presenti sul territorio regionale. "Una situazione - ha spiegato Falivene - sempre più delicata e insidiosa che sta registrando in questi giorni numerosi casi critici". La garante ribadisce "l'importanza dei centri governativi di I e II accoglienza, in attuazione del decreto legislativo n.142 del 2015, e sottolinea l'urgenza di un intervento legislativo nazionale sul quale - sottolinea - stiamo lavorando con i componenti del Tavolo". "Non possiamo consentire che un minore non accompagnato venga dimesso, il giorno del compimento del diciottesimo anno di età, dalla struttura in cui era ospitato nonostante una patologia psichiatrica certificata. In questo caso, solo grazie all'opera del tutore volontario, che ha provveduto a garantire una tutela soprattutto affettiva, si è riusciti a reperire una sistemazione adeguata" ha evidenziato Falivene che aggiunge: "Grazie alle tante segnalazioni dei tutori volontari di questi ragazzi privi di riferimenti affettivi è nata una grande rete che troverà legittimazione con la costituzione di un tavolo dei tutori. (Gru)