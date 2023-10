Medio Oriente: Netanyahu, anche dopo 75 anni "guerra di indipendenza non è finita"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro d'Israele, Benjamin Netanyahu, ha affermato che "anche se sono passati 75 anni, la guerra di indipendenza" dello Stato ebraico "non è finita". È quanto detto oggi dal premier alla Knesset, Parlamento israeliano, all'apertura della sessione invernale. In riferimento agli scontri in corso tra le forze israeliane e il movimento islamista palestinese Hamas, Netanyahu ha affermato: "Vinceremo, perché qui è in gioco la nostra esistenza", paragonando Hamas alla Germania nazista e definendo il conflitto "una guerra tra forze della luce e forze delle tenebre". Infine, il leader israeliano ha dichiarato: "Il nostro obiettivo è la vittoria su Hamas, rovesciandolo dal suo dominio". (Res)