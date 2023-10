Imprese: UniCredit e le Associazioni dei Consumatori rinnovano la collaborazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- UniCredit e i vertici delle 13 Associazioni dei consumatori di rilevanza nazionale, partners di Noi&UniCredit hanno rinnovato oggi a Roma l’accordo annuale di collaborazione, confermando l’impegno reciproco a un confronto aperto e costruttivo per accrescere la tutela dei consumatori e la soddisfazione dei clienti. Le Associazioni dei Consumatori firmatarie dell'accordo sono: Adiconsum, Adoc, Assoutenti, Casa del Consumatore, Cittadinanzattiva, Codacons, Confconsumatori, Federconsumatori, Lega Consumatori, Movimento Consumatori, Movimento Difesa del Cittadino, U.Di.Con e Unione Nazionale Consumatori. “Per UniCredit la soddisfazione e la sicurezza dei propri clienti è una priorità. Poniamo costante attenzione alla qualità del servizio che mettiamo a loro disposizione e continuamo a investire nella formazione dei colleghi e nella semplificazione dei processi, con l’obiettivo di rendere la Banca sempre più efficiente, accessibile e vicina ai suoi clienti, innovando in termini di prodotti e servizi” ha dichiarato Remo Taricani, Deputy Head of Italy di UniCredit nel corso dell’incontro. (segue) (Com)