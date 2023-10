© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, è stato contattato dal presidente egiziano, Abdel Fattah al Sisi, che lo ha informato sull'organizzazione di un vertice internazionale, volto a discutere gli ultimi sviluppi in Medio Oriente, previsto per il prossimo sabato in Egitto. A quanto si apprende da un alto funzionario Ue, Michel si sentirà presto con il presidente al Sisi sull'argomento. (Beb)