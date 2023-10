Medio Oriente: suonano le sirene a Tel Aviv e Gerusalemme, interrotta sessione Knesset

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stata interrotta la sessione odierna della Knesset, il parlamento monocamerale israeliano, in seguito al lancio di razzi dalla Striscia di Gaza che ha preso di mira i dintorni di Gerusalemme e Tel Aviv, facendo suonare il sistema di allarme. Lo ha riferito il quotidiano “Times of Israel”, spiegando che al momento non si hanno notizie di feriti o danni. Durante la sessione parlamentare, i deputati si sono precipitati nei rifugi antiaerei. (Res)