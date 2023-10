Bulgaria: allarme bomba in diverse scuole del Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono pervenuti oggi a diversi istituti scolastici della Bulgaria messaggi sulla presunta presenza di ordigni esplosivi. Lo riporta l’emittente radiofonica “Radio Bulgaria”. Sono state destinatarie delle minacce scuole delle città di Sofia, Burgas, Stara Zagora e Sliven. A seguito degli allarmi bomba, le lezioni sono state interrotte e le autorità bulgare hanno avviato le indagini. Nel corso delle ispezioni negli edifici scolastici non sarebbe stato rinvenuto alcun ordigno. Lo scorso marzo, una situazione simile si era verificata in decine di scuole in tutto il Paese. Allora la polizia identificò diversi studenti come autori dei messaggi minatori. (Seb)