Olimpiadi 2026: Cirio su pista bob, nostro dossier attualizzato costa tra 30 e 35 milioni di euro

- Il nostro dossier su Cesana è stato attualizzato, perché era precedente al Covid e alle guerre, a un valore che si aggira sui 30-35 milioni di euro. Mi auguro che questa ipotesi possa continuare a essere sul campo. Lo ha affermato il presidente del Piemonte Alberto Cirio commentando la decisione di portare la pista da bob delle Olimpiadi 2026 Milano-Cortina all'estero. "Ho letto le dichiarazioni del presidente Malagò e le sto verificando: sono in contatto con il ministro Abodi e al termine del Consiglio dei ministri ho un appuntamento telefonico con lui per avere qualche notizia in più. E’ evidente che se le Olimpiadi Italiane dovessero svolgersi in un impianto all’estero sarebbe una sconfitta per tutta l’Italia", ha concluso Cirio. (Rpi)