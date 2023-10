Napoli: Nappi (Lega), Manfredi non si lasci contagiare da agiografia deluchiana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capogruppo della Lega in Consiglio regionale della Campania, Severino Nappi, contesta il giudizio positivo che il sindaco di Napoli ha dato dei primi due anni di amministrazione comunale. "Un consiglio al sindaco di Napoli, cui ribadisco la stima personale: non si lasci contagiare dalla agiografia deluchiana, secondo la quale le bugie ripetute mille volte diventano verità. Purtroppo la sua amministrazione non ha segnato alcun cambio di passo rispetto al disastro De Magistris", ha detto Nappi. (Ren)