Difesa: Leonardo partecipa a salone Adex a Seul

- Leonardo partecipa ad Adex 2023, il Salone internazionale dell’aerospazio e della difesa di Seul, in Corea del Sud (stand 199 in Hall F) dal 17 al 22 ottobre. Lo riferisce un comunicato dell’azienda, che opera da diversi decenni nel Paese asiatico sia in campo elicotteristico, con gli AW159 oggi impiegati dalla Marina militare sudcoreana, sia nel settore dell’elettronica per la difesa. Oggi, infatti, le principali istituzioni civili e militari della Repubblica di Corea impiegano un’ampia gamma di equipaggiamenti Leonardo ad alta tecnologia. Ad Adex, i due modelli degli elicotteri AW101 e AW189 saranno in esposizione presso lo stand Leonardo per condividere le ultime tecnologie, le alte prestazioni e le soluzioni innovative in termini di capacità di missione. (segue) (Com)