Difesa: Leonardo partecipa a salone Adex a Seul (2)

- L'AW101 unisce design e tecnologia innovativi ad un ampio raggio d’azione ed elevati livelli di autonomia, garantendo prontezza operativa in tutte le missioni. La versatilità della piattaforma AW101 e una gamma completa di equipaggiamenti di bordo consentono agli operatori di configurare l'elicottero per un'ampia serie di missioni quali operazioni in ambiente marittimo, recupero di personale e ricerca e soccorso. La flessibilità di missione, unita alla cabina più spaziosa della categoria caratterizzata da ampie porte scorrevoli laterali e rampa di accesso posteriore, rendono l'AW101 l'elicottero multiruolo più avanzato, flessibile e capace oggi disponibile sul mercato. L'AW101 è progettato per operare in condizioni climatiche estreme; è dotato di un sistema di de-icing progettato per funzionare a temperature comprese tra -45 e +50 gradi centigradi. Inoltre, i sistemi di controllo dell'elicottero consentono all'AW101 di mantenere un volo stabile anche con venti trasversali a 74 chilometri orari (40 kn). L'AW101 è un elicottero medio-pesante utilizzato per svariate operazioni da diversi Paesi, trai quali Regno Unito, Italia e Canada, ed è inoltre stato ordinato dalla Norvegia in una configurazione search-and-rescue che include il radar Osprey Aesa di Leonardo. L'AW101 è un elicottero multiruolo in grado di svolgere un'ampia gamma di operazioni, inclusi ruoli specializzati come sminamento, supporto anfibio e trasporto. (segue) (Com)