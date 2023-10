Difesa: Leonardo partecipa a salone Adex a Seul (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’AW189 è un elicottero bimotore per applicazioni in ambito civile e servizio pubblico. Leonardo è uno dei principali partner elicotteristici della Corea, avendo in precedenza fornito anche il Super Lynx per la Marina della Corea del Sud, l'elicottero AW139 per la Guardia costiera coreana e diversi servizi di antincendio regionali, l'AW119K per la Polizia nazionale coreana e il GrandNew e l'AW169 per le operazioni Ems (Emergency Medical Services). L'AW189 è la miglior soluzione multiruolo per le sfidanti operazioni odierne, con carico utile e autonomia eccezionali e tecnologie avanzate. Questo modello si è dimostrato estremamente efficace non solo nel mercato del supporto energetico ma anche in quello del servizio pubblico per operazioni di ricerca e salvataggio, Medevac, lotta antincendio, protezione civile, forze dell'ordine ed è già stato scelto per questi ruoli da diversi operatori nei Paesi asiatici. (segue) (Com)