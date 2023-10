Difesa: Leonardo partecipa a salone Adex a Seul (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Area di notevole interesse ad Adex è il RAT31 DL/M di Leonardo, radar di sorveglianza, 3D a stato solido in banda L, progettato per proteggere ampie porzioni di territorio grazie alla sua ampia portata. Il sensore fa parte di una famiglia di sistemi a lungo raggio con capacità di sorveglianza, difesa aerea e missilistica, a supporto della sicurezza nazionale e di missioni operative. Il RAT 31 DL/M può adattarsi a diversi scenari operativi, anche quelli caratterizzati dalla presenza contemporanea di jamming e disturbi elettromagnetici. È altamente affidabile e, anche nel caso in cui alcuni moduli radar vadano fuori uso, le caratteristiche di “graceful degradation” permettono di garantire le prestazioni generali del sistema. Leonardo ha venduto oltre 70 RAT 31 (nelle versioni fissa e mobile) in 18 Paesi. Il radar è una componente essenziale delle capacità di difesa aerea della Nato, di cui soddisfa completamente i requisiti sia in termini di architettura sia di prestazioni, ed è in grado di garantire piena interoperabilità durante le missioni multinazionali. (Com)