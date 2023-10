Francia: da attacco Hamas 102 fermi per antisemitismo o apologia del terrorismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal 7 ottobre, data dell'attacco di Hamas a Israele, in Francia sono scattati 102 fermi per episodi di carattere antisemita o per apologia di terrorismo. Lo ha annunciato il ministro dell'Interno Gerald Darmanin, al termine di una riunione di sicurezza avvenuta all'Eliseo. Darmanin ha annunciato anche 2.039 segnalazioni alla piattaforma Internet Pharos, attraverso la quale è possibile segnalare alle autorità contenuti e comportamenti illeciti. Questa mattina la Direzione generale della sicurezza interna (Dgsi) ha compiuto due fermi, "uno nell'est della Francia e l'altro nel sud-ovest", ha affermato Darmanin. (Frp)