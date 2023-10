Imprese: Urso, accordo con Anfia in settimana, poi quello con Stellantis

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"La rete di corrispondenti di Nova è diventata un importante riferimento per molti operatori, del mondo della comunicazione e di quello produttivo" Adolfo Urso

Senatore e Presidente del Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica

24 luglio 2021

- In settimana “pensiamo di sottoscrivere l’accordo con l’Anfia, l’associazione nazionale che rappresenta l’indotto, la base, il pilastro del successivo accordo, che mi auguro possa essere sottoscritto con Stellantis per riprendere la strada della crescita nella produzione delle auto e nel nostro paese”. Lo ha detto il ministro delle Imprese e Made in Italy, Adolfo Urso, a margine del suo intervento durante l'inaugurazione del nuovo laminatoio della Duferco oggi a Brescia. Con Anfia l’accordo riguarda “lo sviluppo e la riconversione dell’indotto italiano, perché sia competitivo anche nell’era dell’elettrico” ha osservato Urso, ribadendo la necessità di salvaguardare l’indotto italiano, perché su questa base poi “si svilupperà l’intesa con Stellantis”. Per il ministro, il polo di Torino può continuare ad essere “importante per l’automotive del futuro, l’AI, le batterie elettriche, il riciclo”, ha concluso. (Rem)