Legge Bilancio: Mef, modificate Ape e opzione donna, rimodulata indicizzazione pensioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ape o opzione donna della scorsa legge di bilancio non saranno confermate nella loro precedente fisionomia ma cambieranno prevedendo uno strumento unico di accompagnamento alla pensione. Lo rende noto il ministero dell’Economia e delle Finanze. Alcune revisioni riguarderanno l’Ape, con innalzamento a 36 anni del requisito contributivo per gli uomini rispetto alla legislazione vigente e con requisiti diversi per le donne, e quota 104 con alcune specifiche che tengono conto della necessità di valorizzare chi vuole rimanere a lavoro (come il Bonus Maroni). Per il 2024 rimodulato il meccanismo di indicizzazione delle pensioni all’inflazione in vigore lo scorso anno, che tutela le pensioni più basse. Inoltre grazie anche alla riforma delle aliquote Irpef i pensionati potranno avere benefici fino a 1.279 euro annui (reddito da pensione intorno a 28 mila euro). Un sostegno concreto al potere d’acquisto contro gli effetti dell’inflazione. (Rin)