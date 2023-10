Medio Oriente: Libano, membri Organizzazione cooperazione islamica annullino accordi con Israele

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del parlamento del Libano, Nabih Berri, ha esortato gli stati membri dell’Organizzazione per la cooperazione islamica (Oic) che hanno concluso accordi con Israele di “cancellarli o congelarne l’attuazione”. È quanto emerso durante una riunione degli stati membri dell’Oic in corso in Algeria, sottolineando che "la responsabilità della difesa della Striscia di Gaza e della Palestina spetta all'intera nazione araba". "Il piano israeliano che viene attuato sulla Striscia di Gaza rappresenterà la fine della sicurezza dei paesi arabi e una divisione della regione”, ha proseguito Berri, invitando il popolo palestinese “a resistere con tutte le sue forze e a lavorare per realizzare il proprio diritto di fondare lo Stato palestinese con Gerusalemme come capitale”. Berri ha insistito "sulla formulazione di testi da parte degli Stati membri per fermare il genocidio compiuto da Israele contro Gaza”.(Lib)