Olimpiadi 2026: Martella (Pd), governo ha sottovalutato complessità della lista da bob di Cortina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo ha sottovalutato complessità della lista da bob di Cortina. Lo ha dichiarato Andrea Martella, segretario regionale del Partito democratico del Veneto. "Questa mattina - ha dichiarato - abbiamo appreso dalle parole del presidente del Coni, Giovanni Malagò, pronunciate in India, che la pista da bob per le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina non si realizzerà più e che per le gare di specialità si andrà all'estero. Tutto ciò lo si era compreso da tempo e il governo ha colpevolmente sottovalutato la complessità della situazione". "Le difficoltà relative alla pista da bob, infatti, erano assolutamente note ed è molto grave che il governo abbia informato il Coni solo due giorni fa e, soprattutto, che non lo abbia ancora fatto pubblicamente e nelle sedi istituzionali opportune - ha proseguito -. Chiediamo quindi che il Ministro Abodi venga in Parlamento a riferire in merito e a fare il punto dettagliato su tutto il cronoprogramma delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026" ha concluso Martella. (Rin)