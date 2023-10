Imprese: Urso, novità su polo siderurgico Piombino, al lavoro anche a Terni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

24 luglio 2021

- Riguardo Acciaierie d’Italia, “stiamo lavorando in maniera intensa e penso che ci saranno delle novità significative per quanto riguarda il polo siderurgico di Piombino, nel contempo stiamo completando quello che serve per un accordo di programma di Terni”. Lo ha detto il ministro delle Imprese e Made in Italy, Adolfo Urso, a margine del suo intervento durante l'inaugurazione del nuovo laminatoio della Duferco oggi a Brescia. “Quindi avremo sicuramente un polo molto importante a Terni, un altro significativo che pensiamo di poter ricreare nella sua ampiezza industriale a Piombino, abbiamo un'industria siderurgica qui a Brescia, che è leader in Europa per quanto riguarda la sostenibilità ambientale – ha spiegato Urso -. L'Italia si è rimessa in moto, ben consapevole che la siderurgia è la base del nostro sistema industriale, ben consapevole che la siderurgia italiana è più avanti delle altre nella strada della sostenibilità ambientale come dimostra questo impianto, che è nel cuore del sistema industriale italiano a Brescia capitale dell'industria”. Infine, il ministro si è “augurato” che poi, successivamente, “si possa sciogliere anche il nodo Italia”. (Rem)