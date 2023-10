© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Congratulazioni a Donald Tusk per il successo elettorale ottenuto in Polonia. Un'altra importante affermazione per il Ppe, forza d'Europa". Lo scrive su X (ex Twitter) Deborah Bergamini, vicepresidente dei deputati di Forza Italia e responsabile dipartimento Esteri del partito. (Rin)