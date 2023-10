Medio Oriente: Erdogan a Raisi, necessario frenare escalation

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Turchia, Recep Tayyip Erdogan, ha avuto un colloquio telefonico con l’omologo iraniano, Ebrahim Raisi, cui ha ribadito l’impegno di Ankara per frenare l’escalation e impedire l’allargamento del conflitto in corso tra Israele e il movimento islamista palestinese Hamas. Lo ha riferito un comunicato della presidenza diffuso dal quotidiano turco “Daily Sabah”. Durante la telefonata, i due hanno discusso degli ultimi sviluppi del conflitto e hanno espresso preoccupazione per i civili presenti nella Striscia di Gaza. Il comunicato ha precisato che Erdogan ha sottolineato la necessità di porre fine agli scontri “al più presto” e di inviare aiuti umanitari ai palestinesi a Gaza.(Tua)