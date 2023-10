Cina-Ungheria: Orban, siamo buoni amici di Pechino in Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Ungheria è un buon amico della Cina in Europa. Lo ha detto il premier ungherese Viktor Orban, che si trova a Pechino per il forum della Nuova via della seta. Come ha riferito la sua cancelleria, Orban ha incontrato l’omologo cinese Li Qiang. Quest’ultimo ha sottolineato che, malgrado la distanza geografica, i due Paesi sono uniti da un’amicizia forte e risalente. Pechino – ha aggiunto Li Qiang secondo l’ufficio stampa di Orban – apprezza che l’Ungheria sia stata il primo Paese europeo a firmare la cooperazione economica nel quadro della Nuova via della seta. Orban ha evidenziato che la cooperazione è fruttuosa e che l’amicizia politica ha profonde fondamenta culturali. “Siamo buoni amici della Cina in Europa e abbiamo grandi speranze per la cooperazione ulteriore”, ha affermato il premier magiaro. (Vap)