Legge Bilancio: Mef, risorse per realizzazione Ponte Stretto e investimenti enti locali

- La manovra assicura le risorse necessarie per la realizzazione del Ponte sullo stretto e diversi investimenti a vantaggio delle Regioni (50 milioni), enti territoriali (per la progettazione 100 milioni) e amministrazioni centrali (circa 27 miliardi nel periodo 2024-2038). Lo rende noto il ministero dell’Economia e delle Finanze. Previsti quasi 2 miliardi per finanziare intese con autonomie speciali, riequilibrio strutturale dei comuni che hanno sottoscritto ripiani per i disavanzi e contrastare lo spopolamento. (Rin)