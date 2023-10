Legge Bilancio: Barelli (FI), bene veloce approvazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Forza Italia "ha dato un contributo determinante alla stesura della manovra affinché fosse orientata a sostegno delle famiglie, dei salari più bassi, delle categorie più deboli e delle imprese. In quest'ottica, rientrano anche le misure per un abbassamento sensibile delle tasse con il taglio del cuneo fiscale, l'aumento delle pensioni minime e i provvedimenti in ambito sanitario per fronteggiare il problema delle liste di attesa. Forza Italia ha sostenuto, inoltre, il rinnovo dei contratti di lavoro del pubblico impiego, nella sanità, per le forze dell'ordine, per la difesa e gli enti locali. Questa è stata una manovra che il Consiglio dei ministri ha approvato all'unanimità e in modo convinto e rapido". E' quanto dichiara, in una nota, il presidente dei deputati di Forza Italia, Paolo Barelli. "In questa delicata fase di crisi internazionale, Forza Italia ritiene giusta la via di una veloce approvazione della manovra non presentando emendamenti da parte dei gruppi della maggioranza - continua il parlamentare -. Il nostro Paese deve consegnare un chiaro segnale di unità, serietà e responsabilità, consentendo l'approvazione della legge di Bilancio in tempi brevissimi". (Com)