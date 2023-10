Medio Oriente: segretario di Stato Usa Blinken a colloquio con ministro Esteri turco Fidan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha avuto questa mattina un colloquio con il ministro degli Esteri della Turchia, Hakan Fidan, incentrato sugli "sforzi diplomatici per evitare un allargamento del conflitto e per minimizzare i costi umanitari della guerra" in Israele. Lo rende noto il portavoce del dipartimento di Stato, Matthew Miller. "Il segretario - si legge in una nota - ha ribadito la necessità che (il gruppo islamista palestinese) Hamas cessi tutti gli attacchi violenti e liberi gli ostaggi immediatamente". Blinken ha anche accolto con favore "il costruttivo impegno della Turchia".(Was)