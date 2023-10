Legge Bilancio: Zangrillo, sui contratti Pa risposte a chi attendeva da anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella Legge di Bilancio "prosegue il percorso di rinnovo dei contratti pubblici. Si tratta di un risultato davvero importante, frutto di un lavoro di squadra, di cui ringrazio in particolare il Presidente Giorgia Meloni e il ministro Giancarlo Giorgetti". Lo afferma il ministro per la Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo, al termine del Consiglio dei ministri che ha dato il via libera alla Manovra. "Non ci siamo mai arresi in questi mesi e in queste settimane, anche con un quadro economico molto complicato – sottolinea Zangrillo –. La nostra priorità è stata sin da subito chiara: dare attenzione a chi da troppi anni attendeva delle risposte! Oggi questo percorso, seppur ancora lungo, continua e si rafforza sempre di più! Le risorse sono state indirizzate laddove ce n'è maggiore bisogno, tenendo conto soprattutto alle fasce più deboli della popolazione, per dare risposte immediate alle famiglie con redditi medio-bassi alle prese con la difficile congiuntura di questi mesi, tutelando così il loro potere di acquisto. E per valorizzare i lavoratori che, con professionalità e passione, garantiscono servizi essenziali per lo Stato". (segue) (Com)