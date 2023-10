Legge Bilancio: Zangrillo, sui contratti Pa risposte a chi attendeva da anni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per Zangrillo si tratta dunque di una Manovra "seria e coerente con gli impegni che avevamo assunto con i cittadini". Al Pubblico impiego sono destinati, in particolare, sette miliardi di euro: una cifra che consente di riavviare il percorso dei rinnovi del settore pubblico, dando risposte tempestive alle realtà più sollecitate quali sanità, sicurezza e difesa. "Un segnale di riguardo ai nostri angeli custodi in un momento complesso per la sanità e in cui il contesto internazionale ci impone di tenere alta la guardia", osserva Zangrillo, che si dice "soddisfatto" anche delle altre misure contenute nel documento. "Nonostante le difficoltà, perseguiamo in modo serio e concreto gli obiettivi del programma del governo di centrodestra, dalla decontribuzione per chi assume al taglio del cuneo fiscale che sostiene lavoratori e imprese – conclude il ministro per la Pubblica amministrazione –. Abbiamo un obiettivo molto ambizioso, che è quello di far crescere il Paese, e ce la stiamo mettendo davvero tutta per riuscirci!" (Com)