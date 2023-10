Legge Bilancio: Mef, approvato piano riforma garanzie pubbliche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In manovra approvato il piano che riforma la gestione delle garanzie pubbliche che ha l’obiettivo di indirizzare lo strumento su investimenti anche sociali che garantiscano un alto valore aggiunto come quelli nelle infrastrutture strategiche e per la transizione tecnologica, verde e digitale delle imprese. Lo rende noto il ministero dell’Economia e delle Finanze. L’obiettivo è trasformare le garanzie in leve per investimenti fortemente addizionali e per coinvolgere gli investitori privati. (Rin)