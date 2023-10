Germania: l'intelligence suggerisce di vietare altre organizzazioni islamiste

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il direttore dell'Ufficio federale per la protezione della Costituzione (Bfv), Thomas Haldenwang, ha suggerito di vietare altre organizzazione islamiste e antisemite in Germania, dopo il divieto di attività in territorio tedesco per il movimento palestinese Hamas e la messa al bando dell'associazione palestinese Samidoun. È quanto riferisce il settimanale “Der Spiegel”, aggiungendo che Haldenwang, alla guida dell'agenzia di intelligence interna tedesca, non ha precisato quali altri gruppi islamisti dovrebbero essere colpiti da divieti. Il funzionario si è espresso durante l'audizione che i vertici dell'apparato di sicurezza della Germania hanno tenuto oggi al Comitato parlamentare di controllo sui servizi segreti del Bundestag (Pkgr). Haldenwang era affiancato da Bruno Kahl e Martina Rosenberg, direttori rispettivamente del Servizio federale per le informazioni (Bnd), l'agenzia di intelligence esterna tedesca, e del Servizio federale per il controspionaggio militare (Bamad). Secondo Haldenwang, i divieti per Hamas e Samidoun, decisi dal governo tedesco a seguito dell'attacco del movimento islamista palestinese contro Israele, rispecchiano le conclusioni del Bfv. Tuttavia, come evidenziato dal direttore del servizio, oltre a questi due gruppi, vi è “tutta una serie di associazioni” islamiste che potrebbero essere vietate in Germania. Haldenwang ha aggiunto che l'antisemitismo fa parte “del Dna” delle strutture dell'Islam radicale. (segue) (Geb)