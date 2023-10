Germania: l'intelligence suggerisce di vietare altre organizzazioni islamiste (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Intanto, secondo il suo vertice, il Bfv sta osservando “ovunque” in Germania manifestazioni di antisemitismo a seguito dell'attacco di Hamas contro Israele, con il movimento al potere nella Striscia di Gaza che viene “celebrato”. Classificato come terrorista da Israele, Ue, Stati Uniti, Canada, Egitto e Giappone, Hamas non è stato vietato completamente in Germania, ma soltanto nelle sue attività, perché privo di una struttura associativa in questo Paese. Fondata da membri del Fronte popolare di liberazione della Palestina (Fplp), la Samidoun è stata messa al bando a seguito dei festeggiamenti che ha organizzato a Berlino per celebrare l'attacco di Hamas contro Israele. Nata nel 2011, l'associazione si presenta come “rete di solidarietà con i prigionieri palestinesi”. Il gruppo è sotto osservazione da parte dell'intelligence della città-Stato di Berlino perché l'Fplp è classificato dall'Ue come organizzazione terroristica dal 2002. L'Fplp non è al bando in Germania, ma è monitorato dal Bfv. (Geb)