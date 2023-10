Legge Bilancio: Mef, global minimum tax al 15 per cento per multinazionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal primo gennaio 2024 prevista l’entrata in vigore della global minimum tax al 15 per cento per i gruppi multinazionali con fatturato annuo superiore a 750 milioni di euro. Lo rende noto il ministero dell’Economia e delle Finanze. La norma recepisce la direttiva europea in materia e segue l’approccio comune, condiviso a livello G20 e Ocse, per ridurre le distorsioni dovute ai differenti livelli di tassazione nei Paesi. Nel decreto rientra anche un pacchetto di interventi sulla fiscalità internazionale, che introduce regole certe, procedure semplificate per le persone fisiche e le società di capitali residenti in Italia o che intendono trasferire loro sede e attività nel nostro Paese. (Rin)