Legge Bilancio: Roccella, governo mette la famiglia al primo posto

20 luglio 2021

- “Ancora una volta il governo Meloni mette la famiglia al primo posto”. Lo dichiara Eugenia Roccella, ministra per la Famiglia, la Natalità e le Pari opportunità. “Dalla decontribuzione per le mamme lavoratrici all’asilo nido gratis dal secondo figlio, dallo scorporo dei titoli di Stato dal calcolo Isee all’ulteriore potenziamento dei congedi parentali, dal sostegno alle scuole per l’infanzia paritarie, che si aggiunge al grande investimento che nel Pnrr è stato previsto per gli asili nido, alle misure per i mutui per la prima casa e per l’acquisto di generi alimentari fino alle risorse per gli alloggi per gli studenti fuori sede, la legge di bilancio varata oggi dal Consiglio dei ministri - prosegue l'esponente dell'esecutivo - conferma la grande attenzione del governo per le famiglie, per la natalità, per il lavoro femminile, per il valore sociale della genitorialità, per il sostegno alle situazioni di fragilità. Il tutto non attraverso bandierine o misure spot, ma tramite interventi organici che proseguono nella rotta tracciata fin dallo scorso anno e che delinea una direzione ben precisa. Nonostante le difficoltà anche internazionali e gli strettissimi vincoli di bilancio - conclude la ministra -, anche quest’anno abbiamo destinato alle famiglie un miliardo seguendo una progettualità e una visione”. (Rin)