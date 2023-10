Legge Bilancio: Mef, riduzione 50 per cento imposte a imprese che tornano a investire in Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alle imprese e attività produttive che ritornano a investire in Italia sarà riconosciuta una tassazione agevolata: riduzione del 50 per cento delle imposte sui redditi. Lo rende noto il ministero dell’Economia e delle Finanze. L’agevolazione si applica nel periodo d’imposta in cui avviene il trasferimento e per i 5 anni successivi. Per poter beneficiare dell’agevolazione l’attività deve essere stata svolta in precedenza in un paese diverso da uno Stato Ue o appartenente allo Spazio economico europeo. Per evitare delocalizzazioni, l’impresa dovrà restituire quanto ricevuto, pagando anche gli interessi, se decide di trasferire l’attività in un altro Stato durante il periodo in cui beneficia dell’agevolazione e nei successivi cinque anni. (Rin)