Medio Oriente: Unarma, Carabinieri rientrati da Gerico, resta preoccupazione per allarme terrorismo

- I Carabinieri, che fanno parte della Missione addestrativa italiana in Palestina (Miadit) e che sono rientrati in Italia, erano impegnati nell’addestramento degli appartenenti alla Palestinian security forces (Psf), Forze di sicurezza del ministero dell’Interno della Palestina, presso il Polo addestrativo di Gerico. “Con l'aggravarsi del conflitto tra Israele e Gaza i nostri carabinieri sono rientrati dalla missione Miadit a Gerico. Tra di loro anche il nostro segretario nazionale di Unarma Giuseppe Possidente con il quale siamo rimasti in contatto fino al suo rientro di ieri. Siamo contenti che i nostri colleghi siano al sicuro ma resta alta la preoccupazione per gli obiettivi sensibili su tutto il territorio nazionale su cui si dovrà vigilare per l'allarme terrorismo”, afferma in una nota Antonio Nicolosi, segretario generale di Unarma. (Com)