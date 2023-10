Speciale difesa: Medio Oriente, Paraguay condanna attacco Hamas, riconosce diritto difesa Israele e auspica dialogo per pace durevole

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Paraguay condanna "nella maniera più decisa" l'attacco sferrato da Hamas in Israele, riconoscendo a Gerusalemme il diritto alla difesa del proprio territorio. Lo ha ribadito il ministro degli Esteri del Paraguay, Rubén Ramirez Lezcano, durante la XI conferenza Italia-America latina in corso alla Farnesina. Al tempo stesso, ha proseguito Ramirez Lezcano, il Paraguay "auspica un processo che porti a una pace durevole", condizione per la quale "è fondamentale, il dialogo e l'intesa" con il contributo di tutti i Paesi del mondo. (Res)