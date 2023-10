Speciale difesa: cambio Comando allo Stabilimento militare Propellenti di Fontana Liri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alla presenza del direttore generale dell'Agenzia industrie difesa, Nicola Latorre, il colonnello Michele Cristino ha assunto il Comando dello Stabilimento militare Propellenti di Fontana Liri, dal 2020 diretto dal colonnello Raffaele Zagarella. Lo ha riferito un comunicato dell’Agenzia industrie difesa. In questo triennio l'Agenzia e il Propellenti sono stati oggetto di un profondo rilancio industriale testimoniato dall'intervento del direttore generale Latorre: "Il nostro impegno per questo stabilimento è stato da subito una priorità per l'attività industriale dell'Agenzia e del Paese. Siamo stati in grado di costruire un programma di sviluppo solido che oggi ci garantisce la ripartenza delle attività del Propellenti". Ringraziando il colonnello Zagarella e dando il benvenuto al colonnello Cristino, il direttore generale ha poi concluso "in un triennio caratterizzato da molti investimenti e programmazione, abbiamo investito sul futuro dei nostri stabilimenti raggiungendo finalmente i risultati auspicati a consolidamento dell'apparato d'industriale del ministero della Difesa". (Com)