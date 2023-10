Speciale difesa: Svizzera, ministro Esteri Cassis, risposta di Israele ad attacco Hamas dovrebbe essere "proporzionata"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Israele ha il diritto di difendersi dopo l'attacco di Hamas, ma la sua risposta dovrebbe essere "proporzionata". Lo ha detto il ministro degli Esteri svizzero Ignazio Cassis nel corso di un briefing in cui ha anche confermato la morte di un cittadino elvetico-israeliano. "Quello che stiamo facendo è chiedere il rispetto del diritto internazionale umanitario riconoscendo il legittimo diritto di difesa di Israele", ha spiegato Cassis in una conferenza stampa, rispondendo a una domanda su una possibile invasione di terra della Striscia di Gaza. "Hanno bisogno di trovare una risposta proporzionata", ha aggiunto. La Svizzera, non ha alcun contatto con Hamas, ha rilevato ancora Cassis. "Non è il momento dei buoni uffici. Adesso è tempo di guerra", ha detto. Il Consiglio federale della Svizzera considera Hamas una "organizzazione terroristica", ha concluso Cassis. (Geb)