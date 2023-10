Speciale difesa: Medio Oriente, Crosetto, Gaza non è la città dei cattivi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"In questi anni ho potuto constatare la professionalità di Nova e ho avuto modo di incontrare di persona i tanti giornalisti, giovani e motivatissimi" Lorenzo Guerini

Ministro della Difesa

22 luglio 2021

- Israele è in guerra ed è ai confini della Striscia di Gaza, che non è la città dei cattivi ma dove ci sono anche i cattivi. Lo ha detto il ministro della Difesa Guido Crosetto nel suo intervento alla festa del quotidiano "Il Foglio" in corso a Palazzo Vecchio a Firenze. “Hamas è una piccola minoranza dei palestinesi. Quello che succederà può avere un effetto molto forte. Per cui la situazione è quella di essere sull’orlo di un precipizio in cui alcuni Paesi che adesso non sono intervenuti in questa guerra potrebbero agire”, ha avvertito Crosetto. (Res)