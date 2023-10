Speciale difesa: Ue, Crosetto, togliere spese per difesa e sicurezza da calcolo patto di stabilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"In questi anni ho potuto constatare la professionalità di Nova e ho avuto modo di incontrare di persona i tanti giornalisti, giovani e motivatissimi" Lorenzo Guerini

Ministro della Difesa

22 luglio 2021

- Occorre togliere le spese per la difesa e la sicurezza dal calcolo del patto di stabilità. Lo ha ribadito il ministro della Difesa Guido Crosetto nel suo intervento alla festa del quotidiano "Il Foglio" in corso a Palazzo Vecchio a Firenze. “Da un anno faccio un discorso all’Europa e alla Nato”, perché in tempo di guerra non si possono mettere le spese per la difesa “in concorrenza con quelle per la salute e il sociale”, ha detto Crosetto. (Res)