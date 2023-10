Ue: ministro Esteri lituano Landsbergis a “Nova”, la guerra in Ucraina ha mostrato la forza dell’Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Unione europea è forte e ha strumenti molto potenti da impiegare in ambito internazionale, “come vediamo in Ucraina”. Lo ha detto in un’intervista ad “Agenzia Nova” il ministro degli Esteri della Lituania, Gabrielius Landsbergis. “Quando la Nato non era in grado di trovare una soluzione per sostenere finanziariamente lo sforzo bellico di Kiev, l’Ue ci è riuscita”, ha evidenziato Landsbergis. L’Unione europea è anche quella che è riuscita a destinare maggiori risorse verso l’Ucraina, “tramite lo European Peace Facility”. Landsbergis ha poi evidenziato come l’Unione europea sia “anche una garanzia di sicurezza, non così forte come l’Articolo 5, ovviamente, ma lo è”. In questa prospettiva, gli investimenti dell'Europa e l'attenzione dedicata all'Ucraina possono essere un fattore stabilizzante”, fornendo “un certo livello di sicurezza” per gli ucraini. “In molti modi stiamo scoprendo che l'Europa ha strumenti che sono stati messi nello scaffale per molto tempo, mai usati, a cui non si era interessati”, ma ora “stiamo cercando di tirarli fuori, di usarli, di impiegarli e di vedere se sono effettivamente utili, per il cambiamento”. Questi strumenti “forniscono più sicurezza a noi, ai nostri alleati, ai nostri amici”, ha proseguito il ministro, ribadendo come “esista un percorso complementare tra Nato e Ue”, in cui l’Alleanza gioca un ruolo importante “per rendere sicura l’economia europea”. “La migliore architettura di sicurezza che abbiamo, ovviamente, non c'è molto altro, è la Nato. Ma l’Europa, di per sé, è uno strumento molto forte che viene riscoperto dai Paesi dell’Ue”. (segue) (Res)